Бывшего бойца СС «Галичина» Гунько объявили в международный розыск
Фото: Patrick Doyle / ТАСС
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Прокуратура РФ смогла добиться включении Хунки в базу данных Интерпола.
Генпрокуратура РФ объявила в международный розыск бывшего бойца СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунка). Об этом было надзорный орган сообщил 22 августа в официальном Telegram-канале.
В декабре прошлого года власти Канады обратились с запросом об экстрадиции Гунько. Однако зарубежные органы правопорядка отказались выдать его, что, по мнению Генпрокуратуры РФ, нарушает принцип неотвратимости наказания.
«Несмотря на нежелание некоторых стран бороться с нацизмом Генпрокуратуре удалось добиться положительного решения о включении Хунки в базу данных Интерпола. Международный розыск обвиняемого в геноциде продолжается», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что, если местонахождение разыскиваемого будет установлено на территории других государств, Генеральная прокуратура направит запрос о его экстрадиции.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что задержанного на Кипре россиянина Артура Петрова экстрадировали в США. Мужчине предъявили обвинения по 11 пунктам, каждый из которых предполагает лишение свободы на срок от пяти до 20 лет.