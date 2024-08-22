«Историческое событие»: житель Суджи преодолел 60 километров под обстрелами ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kirill Chubotin; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ему пришлось прятаться в водосточных трубах.

В Курской области житель города Суджа Иван Ковалев преодолел около 60 километров под атаками беспилотников и ракет ВСУ. В беседе с 5-tv.ru мужчина рассказал, как ему удалось покинуть город.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором Иван показал происходящее во время эвакуации в Судже.

«Это историческое событие, и нужно было как-то это зафиксировать хотя бы для себя, показать другим, потому что люди не совсем понимают, что там происходило», — отметил Ковалев.

После того, как в городе начались массированные обстрелы, мужчина принял решение увезти свою маму. В тот момент Суджа уже была закрыта, поэтому родительницу пришлось отправить на инкассаторской машине вместе с котом.

«За себя уже не переживал, главное — что отправил маму. Сам бы я и полями пробрался и, в общем, уже не столь страшно было», — признался Иван.

Сначала курянин ехал на велосипеде, после чего продолжил путь пешком через посадки и поля. По дороге от прятался в водосточной трубе от вражеских дронов, находил обломки беспилотников, различного оружия и сухпайки для военных.

«Доехал до Мирного, а от Мирного уже полями добирался до Мартыновки и там по посадке вдоль дороги до Большого Солдатского, а оттуда меня уже забрал брат», — рассказал Ковалев.

Он также подчеркнул, что последняя дорога из Суджи до Большого Солдатского оказалась самой сложной. По словам Ивана, справиться с эмоциями помогли разговоры с камерой, а также бездомная собака, сопровождающая его на протяжении всего пути.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин провел совещание по ситуации в приграничных регионах.