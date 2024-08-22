Ковальчука включили в попечительский совет Фонда перспективных исследований

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Соответствующий указ уже опубликован на официальном сайте правовых актов.

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук был назначен членом попечительского совета Фонда перспективных исследований. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликовали на официальном сайте правовых актов.

Попечительский совет пополнился шестью новыми членами, назначенными на пятилетний срок. В состав совета вошли три представителя президента РФ и три представителя правительства РФ.

Президент представил нового состава представителей: Алексея Криворучко – заместителя министра обороны, Алексея Липаева – заместителя министра финансов и Григория Молчанова – заместителя секретаря Совета безопасности РФ. Кроме того, Путин утвердил переназначение Дениса Мантурова на пост председателя попечительского совета Фонда перспективных исследований.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — замминистра обороны РФ. Цивилева является главой государственного фонда «Защитники Отечества», который оказывает поддержку ветеранам специальной военной операции на Украине и родственникам погибших.