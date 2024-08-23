Американский рэпер Xzibit удалил пост о запланированных концертах в России

Фото: www.globallookpress.com / F. Sadou

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Он намеревался выступить в трех городах страны.

Американский рэпер Xzibit опубликовал на своей странице в социальной сети пост о запланированных в России концертах. Об этом сообщает «Афиша Daily». В сообщении музыканта указывалось, что он отправится в тур по России с фолк-поп-группой Otyken, состоящей из коренных народов Сибири.

Первый концерт Xzibit должен был состояться 4 октября в Екатеринбурге, а 5 и 6 числа рэпер с группой планировали выступить в Санкт-Петербурге и в Москве.

Однако на момент написания этой новости пост, опубликованный 21 августа, исчез со страницы рэпера. Информации о мероприятиях нет и на сайтах концертных площадок, на которых должны были состояться выступления Xzibit.

30 июня в Москву прилетел живая легенда рэп-музыки — Канье Уэст. Позже стало известно, что в российскую столицу музыкант из США прибыл, чтобы посетить день рождения своего друга — дизайнера Гоши Рубчинского. Тогда в сети активно ходили слухи о готовящихся концертах Уэста в России, однако, эта информация так и не подтвердилась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как дантист Канье Уэста превратил его в «газового наркомана».