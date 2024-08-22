Пьяными демонтировали плиту: названа причина взрыва газа в доме в Пермском крае

СК: взрыв газа в Кизеле мог произойти из-за двух пьяных жильцов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; Пресс-службы СК РФ; 5-tv.ru

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Спасатели продолжают работать на месте происшествия.

Взрыв газа в многоквартирном доме в городе Кизел Пермского края произошел, предварительно, из-за попытки жильцов демонтировать плиту. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как установили в ведомстве, двое жителей пострадавшего дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили убрать из квартиры плиту. В результате произошла утечка газа, который воспламенился.

«Одному из жильцов квартиры причинены травмы, он госпитализирован в медицинское учреждение. Поиски второго мужчины продолжаются», — уточняется в Telegram-канале СК.

Взрыв в Кизеле прогремел 22 августа. В результате воспламенения газовоздушной смеси строение оказалось частично разрушено, пострадали несколько квартир, у здания просела кровля.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ранее 5-tv.ru называл возможные версии причин взрыва газа в многоквартирном доме Кизела. Так, источники полагали, что взрыв мог произойти из-за незаконной врезки или баллона с газом.