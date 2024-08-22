Паром в порту «Кавказ» затонул в результате атаки ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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На его борту находились 30 цистерн с топливом.

Железнодорожный паром с топливными цистернами в краснодарском порту «Кавказ», который атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ) затонуло. Об этом сообщили в Telegram-канале Оперативного штаба Краснодарского края.

«В результате полученных повреждений паром в акватории порта „Кавказ“ затонул. Очагов возгорания на территории самого порта нет», — говорится в сообщении.

Оперштаб уже назвал атаку киевского режима на российский паром терактом. На борту судна находились 30 цистерн с топливом. После попадания украинского снаряда на пароме разгорелся сильный пожар, которому был присвоен третий ранг сложности.

Сведений о погибших и пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности атаки на паром в порту «Кавказ».