30 цистерн с топливом: подробности атаки ВСУ на порт «Кавказ» в Краснодарском крае
Пожару на пароме в порту «Кавказ» присвоен третий ранг сложности
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Фото: © РИА Новости
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В ликвидации возгорания участвуют более ста человек.
В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по парому в порту «Кавказ» в Краснодарском крае разгорелся мощный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного штаба региона.
По информации ведомства, возгоранию присвоен третий ранг.
«На место направлен пожарный поезд, в целом привлечено 101 человек, 34 ед. техники, в том числе от МЧС России 43 человека и 13 единиц техники», — уточняется в Telegram-канале Штаба.
Как уточнил глава Темрюкского района региона, на атакованном пароме находилось 30 цистерн с топливом. Информация о количестве членов экипажа парома, погибших все еще неизвестна.
На месте происшествия продолжают свою работу оперативные и специальные службы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сильный пожар разгорелся на объекте Министерства обороны России в Волгоградской области. В ночь на 22 августа ВСУ нанесли массированный удар по региону, в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов и произошел пожар. Как сообщили местные власти, к счастью, под атакой киевского режима никто из мирных жителей не пострадал.