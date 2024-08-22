30 цистерн с топливом: подробности атаки ВСУ на порт «Кавказ» в Краснодарском крае

Пожару на пароме в порту «Кавказ» присвоен третий ранг сложности

Фото: © РИА Новости

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В ликвидации возгорания участвуют более ста человек.

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по парому в порту «Кавказ» в Краснодарском крае разгорелся мощный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного штаба региона.

По информации ведомства, возгоранию присвоен третий ранг.

«На место направлен пожарный поезд, в целом привлечено 101 человек, 34 ед. техники, в том числе от МЧС России 43 человека и 13 единиц техники», — уточняется в Telegram-канале Штаба.

Как уточнил глава Темрюкского района региона, на атакованном пароме находилось 30 цистерн с топливом. Информация о количестве членов экипажа парома, погибших все еще неизвестна.

На месте происшествия продолжают свою работу оперативные и специальные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сильный пожар разгорелся на объекте Министерства обороны России в Волгоградской области. В ночь на 22 августа ВСУ нанесли массированный удар по региону, в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов и произошел пожар. Как сообщили местные власти, к счастью, под атакой киевского режима никто из мирных жителей не пострадал.