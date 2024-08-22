Кравцов анонсировал проведение единых с МЧС учений во всех школах России

Фото, видео: Семен Лиходеев / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Министр просвещения также напомнил, что в новом учебном году появился предмет Основы безопасности и защиты Родины.

В конце августа во всех образовательных учреждениях страны пройдут совместные с МЧС России тренировочные учения. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

«27 августа совместно с МЧС — проведем большие тренировочные единые учения, для всех образовательных учреждений. В этом году в школы возвращается предмет — труд. Это тоже очень важно, значимо и давно ждали это решение. И вводится новый предмет — Основы безопасности и защиты Родины», — рассказал Кравцов, отметив, что в правительстве уделяют большое внимание безопасности.

По словам министра просвещения, в новом 2024 учебном году в российские школы отправятся 18,5 миллиона детей. 28 августа состоится собрание для всех родителей России, на котором обсудят все нововведения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что часть школьников в Курской, Белгородской и Брянской областях начнут учебный год в дистанционном формате обучения. Владимир Путин призвал глав приграничных регионов «держать руку на пульсе» в вопросах подготовки к старту учебного года.