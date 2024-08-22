«Введи мне большую»: появились подробности смерти Мэттью Перри

Личный помощник Перри стал прятать улики, когда осознал, что его босс мертв

Фото: www.globallookpress.com / Kevan Brooks

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Смертельную дозу кетамина ввел актеру его помощник.

Помощник скончавшегося от передозировки актера Мэттью Перри, Кенни Ивамаса, спрятал улики после его смерти. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на судебные документы.

«Как утверждается в судебных документах, проживающий вместе с Мэтью Перри помощник Кенни Ивамаса убрал улики с места его смерти», — уточнил автор статьи.

По информации DM, именно он ввел актеру смертельную дозу кетамина. После этого он ненадолго отлучился, а вернувшись обнаружил Перри мертвым. Осознав, что натворил, Ивамаса принялся прятать улики.

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри скончался 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Его тело обнаружили в джакузи дома звезды в Лос-Анджелесе. Позже судмедэксперты пришли к выводу, что причиной его смерти стали сразу несколько факторов: утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина.

В крови актера нашли большую дозу кетамина — препарата, который используют при лечении депрессии. Выяснилось, что за несколько месяцев до смерти Перри попросил Ивамасу найти ему дилера, который будет беспрепятственно поставлять это вещество. Личный помощник регулярно вводил актеру запрещенные дозы кетамина.

В день смерти звезда сам попросил Ивамасу «ввести ему большую» дозу, а после инъекции отправился отдыхать в джакузи. Однако, эта доза препарата стала для Перри смертельной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что личный помощник Мэттью Перри признался, что виновен в его смерти.