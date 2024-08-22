«Очередной теракт»: ВСУ атаковали ж/д паром с топливом в Краснодарском крае

ВСУ нанесли удар по парому с топливными цистернами в Краснодарском порту

Фото: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba

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Удар пришелся по порту «Кавказ».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по парому с топливными цистернами в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба региона.

«Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края совершил киевский режим — атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ», — указано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на месте происшествия работают специалисты экстренных и специальных служб. Площадь пожара и информация о возможных пострадавших в настоящий момент уточняется.

Киевский режим 22 августа нанес массированную атаку на Волгоградскую область. Как сообщили в Минобороны России, над регионом было сбито 13 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Позже губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате падения обломков сбитых беспилотников разгорелся пожар на объекте Минобороны. Позже стало известно, что никто из местных жителей не пострадал.

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