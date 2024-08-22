«Очередной теракт»: ВСУ атаковали ж/д паром с топливом в Краснодарском крае
ВСУ нанесли удар по парому с топливными цистернами в Краснодарском порту
Фото: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba
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Удар пришелся по порту «Кавказ».
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по парому с топливными цистернами в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба региона.
«Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края совершил киевский режим — атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ», — указано в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что на месте происшествия работают специалисты экстренных и специальных служб. Площадь пожара и информация о возможных пострадавших в настоящий момент уточняется.
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