Заслуженный коллектив России выступит в «Сириусе» и Нальчике

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Там прозвучат сочинения крупнейших композиторов XIX и XX веков.

Заслуженный коллектив России под управлением главного дирижера Петербургской филармонии, народного артиста России Николая Алексеева, 25 августа завершит программу Большого летнего музыкального фестиваля «Сириус», а 28 и 29 августа выступит в Нальчике в рамках фестиваля «Темиркановские вечера».

В «Сириусе» солистом выступит народный артист России, виолончелист Сергей Ролдугин. В беседе с 5-tv.ru он рассказал, как появилась идея организации фестиваля. По его словам, изначально планировались просто отдельные концерты, а затем возникла идея сделать летний, зимний, осенний фестивали.

«На самом деле, мы все в ожидании постройки замечательного концертного зала, который сейчас строится. Я там лично по бетону ходил, и (дирижер, генеральный директор Большого театра. — Прим. ред.) Валерий Абисалович (Гергиев. — Прим. ред.) ходил, и кто только не ходил. Должен быть замечательный зал, и по акустике он должен быть тоже выдающийся, потому что его проектировал великий акустик — японец (Ясухиса. — Прим. ред.) Тойота», — поделился Ролдугин.

Он подчеркнул, что в ходе концертной программы «Сириуса» формируется новая российская элита — там выступают престижные оркестры, в частности оркестры Мариинского театра, Большой театра и Петербургской филармонии.

В программу Заслуженного коллектива России на фестивале войдут Сюита вальсов № 2 из оперы Рихарда Штрауса «Кавалер розы», Виолончельный концерт Антонина Дворжака, сольную партию в котором исполнит Ролдугин, и Четвертая симфония Петра Чайковского.

Гастроли Заслуженного коллектива России продолжатся в Нальчике — на фестивале «Темиркановские вечера», посвященном памяти выдающегося дирижера, народного артиста СССР Юрия Темирканова, прозвучат сочинения крупнейших композиторов XIX и XX веков. Солистами выступят Ролдугин, а также солист Дома музыки, лауреат конкурса имени Чайковского скрипач Равиль Ислямов.

«Безусловно, это дань памяти творчеству великого дирижера Юрия Хатуевича, и на его родине, безусловно, должна была звучать музыка, его детище, с которым он проработал столько лет. Нужно помнить не только в мемуарах, памяти или разговорах, но, и в исполнении музыки, которая продолжает звучать и в Петербурге, и в Кабардино-Балкарии», — подчеркнул Ролдугин.

Так, 28 августа там будут звучать Четвертая симфония Петра Чайковского и Виолончельный концерт Антонина Дворжака. На следующий день, 29 августа, оркестр исполнит Третью симфонию Иоганнеса Брамса, Фрагменты из оперы «Любовь к трем апельсинам» и Концерт № 1 для скрипки Сергея Прокофьева.

Кроме того, в рамках «Темиркановских вечеров» запланирована фотовыставка Анны Флегонтовой «Памяти любимого маэстро», на которой будут представлены архивные снимки с Темиркановым.

Также на мероприятии покажут созданный Петербургской филармонией фильм, в котором известные музыканты и уроженцы Кабардино-Балкарии рассказывают о Темирканове.