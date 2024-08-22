«Пытаюсь искупить вину»: Марат Башаров покаялся за свое прошлое

Марат Башаров сыграет похожего на себя персонажа в сериале «Я не могу без тебя»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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О чем больше всего жалеет актер, празднующий сегодня 50-летие?

Российский актер Марат в свой юбилей решил стать другим человеком. В беседе с 7Дней.ru он заявил, что уже получил по заслугам, так как в новом сериале «Я не могу без тебя» он сыграл похожего на себя персонажа. Герой проживает сложные эмоции, заставив о многом задуматься самого Башарова.

Известно, что телеведущий дважды состоял в браке. В отношениях он вел себя агрессивно, избивая каждую из своих супруг. Теперь 50-летний артист собирается жениться на новой возлюбленной актрисе Асе Борисовой. Поэтому он решил поставить точку на скандальном прошлом.

Сериал Юрия Морозова выйдет на экраны 26 августа. Мелодрама расскажет о чувствах, любви, ошибках и боли героев. Марат считает, что режиссер позвал его в эту картину не просто так, ведь судьбы персонажа и актера похожи.

«Мой герой Вадим — человек, натворивший в этой жизни очень много глупостей — и по любви и не по любви, а из-за горячности своей еще и претерпел много-много-много. Словом, был наказан сильно и жизнью, и партией, и любовью, всем-всем», — рассказывает Марат.

Работы у артиста сейчас много, но именно эта роль так в нем отозвалась.

«И, наверное, этот человек искупает свою вину, как и я, Марат Башаров, пытаюсь искупить вину „прошлой жизни“ своими деяниями. И эта роль, как и я в ней, скажем, некое покаяние в этом есть», — предполагает актер.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Башаров рассказал о трудностях после скандалов с избиениями жен.