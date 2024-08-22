Умерла глава Гильдии редакторов Союза кинематографистов РФ Ирина Сергиевская

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Она принимала участие в создании картин «Я шагаю по Москве» и «Джентльмены удачи».

Ушла из жизни президент Гильдии редакторов Союза кинематографистов России Ирина Сергиевская. Об этом сообщили в пресс-службе Союза.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 21 августа 2024 года ушла из жизни советский и российский редактор, президент Гильдии редакторов Союза кинематографистов России Ирина Александровна Сергиевская», — говорится на странице союза в социальной сети «ВКонтакте».

Сергиевской было 92 года. Причина ее смерти, а также дата и место прощания пока не сообщаются.

Деятель культуры появилась на свет 4 июля 1932 года в городе Севастополь. Она получила высшее образование, окончив сценарно-редакторский факультет ВГИКа.

За свою профессиональную деятельность Сергиевская приняла участие в огромном количестве успешных проектов. Из-под ее пера вышли такие картины, как: «Я шагаю по Москве», «Калина красная», «Подранки», «Отец Сергий», «Джентльмены удачи», «Романс о влюбленных», «Мать», «Бесы», «В круге первом» и многие другие.

Пост президента Гильдии редакторов Союза кинематографистов Сергивская заняла в 2006 году. В пресс-службе Союза заключили, что смерть Ирины Александровны — горькая потеря для российской культуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти народного артиста России, пианиста и клавесиниста Михаила Мунтяна. С 1976 года и до дня своей смерти он был бессметным партнером Юрия Башмета.