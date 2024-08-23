Скоро в школу: Путин призвал следить за здоровьем детей

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Президент открыл новые школы в регионах России.

О том, что за пять лет объемы высокотехнологичной помощи детям выросли на семь процентов, сегодня доложили президенту. Владимир Путин призвал держать на строгом контроле вопросы здоровья школьников, а затем принял участие в открытии учебных заведений в регионах. Одно из них — в ЛНР — не видело серьезного ремонта десятки лет, а сейчас как новое. Все увидел корреспондент «Известий» Павел Матвеев

Все лето казалось, что ничто этого не предвещает, но… вариантов нет. Скоро первое сентября. Точнее, в этом году второе — первое это воскресенье, но разница невелика. К школе должны быть готовы, в первую очередь, власти. Поэтому на совещании с правительством Владимир Путин уделил теме особое внимание. Президент дал слово министру просвещения Сергею Кравцову.

«В течении всего летнего периода мы проводили необходимую подготовку, работы по подготовке к учебному году. Сегодня, с уверенностью могу констатировать, что все плановые мероприятия мы завершим в срок. В День знаний откроют новых 132 школы, современных и многие школы с бассейнами, то есть таких школ и в мире очень мало, какие строятся у нас в стране. Действительно, очень современные хорошие школы. Вы многие посещали, сами видели те стандарты высокие, которые мы задаем», — напомнил Кравцов.

Капремонт к началу учебного года завершат, если считать с начала программы, в четырех с половиной тысячах школ. Вот, например, здесь в ЛНР — зданию 87 лет, оно теперь как новое.

«В этой школе остался фундамент, стены и душа школы. Все. Все остальное новое. Вот все. Все коммуникации, крыша, окна, стены, парты, мебель, оборудование кабинета, все абсолютно новое», — отметила Ирина Фесенко, директор учреждения.

На прямой связи Владимир Путин поздравил учителей этой школы и ее школьников, при этом намекнув чиновникам, чтобы и дальше не дремали.

«Елена Борисовна, поздравляю вас также с приближающимся праздником — Днем знаний. И надеюсь, что руководители, которые слева и справа от вас стоят, руководители регионов, будут уделять должное внимание образованию в Луганской народной республике», — сказал президент.

Есть хорошие новости и из других регионов. Из Бурятии, например. Здесь была школа на 360 мест, а учились в ней 900 детей. Теперь новая.

Дети от школы в восторге. До первой двойки, конечно, но может до нее и не дойдет?

Или вот Волгоград, в суперсовременной школе будут обучаться 1300 ребят.

«Мы ориентированы на инженерно-технологическое обучение. Для этого созданы все условия в нашей школе. Имеются современные цифровые лаборатории, для реализации предметов: физика, химия, биология. У нас два стадиона. У нас четыре спортивных зала, спортивная площадка», — перечисляет Галина Попова, директор школы.

Характерно, что Путин сказал директору из Волгограда почти то же, что и директору из ЛНР, словно подчеркивая, сегодня с ними, а не с чиновниками хотел пообщаться напрямую.

«Хочу поздравить с приближающимся Днем знаний! Я не предложил выступить главам регионов, которые стоят рядом с руководителями учебных заведений, но, надеюсь, что в этих регионах, как и в других регионах Российской Федерации, уже все сделано, а если что-то еще не завершено, есть еще шанс завершить все в оставшиеся несколько дней до первого сентября», — сказал президент.

Всего у нас сейчас 18,5 миллиона школьников, которым пора повторять таблицу умножения: осталось чуть больше недели. Календарь перевернем — и новый учебный год. К приему ребят все готово.