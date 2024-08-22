Путин провел совещание по ситуации в приграничных регионах: главное

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Почти 134 тысячи человек эвакуированы только в Курской области. Какая помощь будет оказана жителям региона?

Оперативно помогать жителям приграничья поручил Владимир Путин по итогам совещания с правительством. Для поддержки тех, кто из-за обстрелов лишился имущества выделят еще больше 800-сот миллионов рублей. А выплаты пострадавшим будут поступать автоматически. О чем еще говорили — подробно расскажет корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Почти 134 тысячи человек эвакуированы только в Курской области, еще 20 тысяч пока остаются в своих домах. Первое, о чем спрашивает президент во время совещания с главами приграничных регионов и профильными министрами — все ли сделано для того, чтобы люди ни в чем не нуждались и были в безопасности.

«Это то, что я хотел просить у вас и у других руководителей регионов. Контакт с силовыми ведомствами: Минобороны, Росгвардия, МВД, МЧС — действительно налажен и организован в постоянном режиме онлайн?» — осведомился глава государства.

524 пункта ПВР, подготовка больниц, трехразовое питание, материальная помощь — чтобы все это работало, приложены огромные усилия. Деньги на единоразовые выплаты, по поручению Владимира Путина, уже поступили на счета и перечисляются людям.

«Выплату уже получили 41 106 человек. Совместно с Министерством цифры России разработан механизм, о пересмотре заявлений, по которым ранее был дан отказ, без подачи новых заявлений. Оповестим об этом граждан через обзвон и СМС», — сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Еще один вопрос в преддверии 1 сентября — обеспечение учебного процесса — фактически решен. Некоторые дети будут обучаться дистанционно, остальных без всякой бюрократии должны принять в школах по месту нахождения. Владимир Путин попросил глав регионов в случае любых проблем сразу звонить напрямую.

«Прошу вас, конечно, держать руку на пульсе в отношении подготовки к учебному году, а все остальные вопросы жизнеобеспечения, конечно, должны решаться в автоматическом режиме. Если какие-то вопросы будут возникать, то сразу на меня выходите, звоните, но я вам после совещания еще перезвоню, поговорим сегодня», — сказал он.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз попросил президента помочь с обеспечением формирований территориальной обороны. Сейчас финансированием занимается региональный бюджет. К вопросу присоединился и глава Белгородской области.

«У нас полки сформированы, мы можем вывести достаточно большое количество, порядка 6000 человек. Это два полка, которые уже сейчас выполняют боевые задачи по всему приграничью, но понимаем, что обеспечить, например, содержание такого количества людей… Они все выполняют сейчас эту задачу абсолютно бесплатно», — сказал Вячеслав Гладков.

Министр финансов Антон Силуанов практически сразу отвечает — вопрос с теробороной пока прорабатывается, но уже на финальной стадии.

«Представляется, что нужно определить функционал сотрудников территориальной обороны вместе с силовыми ведомствами. Исходя из этого определить потребности в оснащении и системе оплаты труда», — пояснил он.

Отдельно внимание — безопасности Курской АЭС. Президент рассказал, что МАГАТЭ проинформировали о попытках ВСУ нанести удар, и отметил планы агентства.

«Противник пытался наносить сегодня ночью удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано — они обещают сами приехать и прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано», — сказал Путин.

Владимир Путин подчеркнул, все проблемы, прозвучавшие на совещании, нужно уже сейчас оформлять в виде поручений.

«Сегодня с утра разговаривал с руководителями федеральных силовых ведомств, такое поручение у них есть, прошу сделать это совместными усилиями немедленно. А Максима Станиславовича (Орешкина. — Прим. ред.), оформить то, что мы сегодня обсуждали, в виде поручений», — сказал президент.

Это только основные вопросы, затронутые в совещании. Есть еще и обеспечение приграничных регионов мобильной связью — вышки часто подпадают под удары ВСУ. По сути, значительную часть как минимум трех регионов нужно обеспечить оптоволоконной связью. И таких нюансов десятки. Все они находятся на постоянном контроле как губернаторов, так и президента России — Владимира Путина.