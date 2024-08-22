«Распылили жуткую гадость»: на финского журналиста напали в Москве

На финского журналиста Кости Хейсканена было совершено нападение в Москве

Фото, видео: ВКонтакте / Kosti Heiskanen / id747478706; 5-tv.ru

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Сейчас Кости Хейсканен находится в больнице.

Злоумышленник распылил в лицо финскому журналисту Кости Хейсканену неизвестный химикат, похожий на перцовый баллончик. Все произошло в Измайловском парке в Москве. Кадрами после нападения поделился сам журналист с 5-tv.ru.

«Дорогие друзья, на меня сегодня было совершено нападение в Измайловском парке, где я гулял. Мне распылили какую-то жуткую гадость», — сказал в своем обращении журналист после нападения.

Известно, что между Хейсканеном и нападавшим мужчиной произошел конфликт, в результате которого незнакомец распылил неизвестное вещество прямо в лицо журналисту. После этого пострадавшего доставили в московскую больницу.

Кости Хейсканен окончательно переехал в Россию после того, как на Родине ему стало находиться небезопасно из-за его высказываний, так как эти слова резко противоречили политике местных властей.

Ранее 5-tv.ru писал, как на Украине «разбирают» боевиков ВСУ на органы. У финского журналиста Кости Хейсканена оказались в распоряжении видеоматериалы, где медики проводят некие манипуляции с украинским боевиком, напоминающие изъятие органов.