Суд Крыма удовлетворил первые два иска к Украине из-за водной блокады

Фото: www.globallookpress.com / Петров Сергей

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Общий ущерб полуострову оценивали в 14 триллионов рублей.

Арбитражный суд Крыма удовлетворил первые два иска местных предприятий о взыскании ущерба с Украины из-за водной блокады. Общая сумма превысила 180 миллионов долларов. Об этом следует из картотеки арбитражных дел.

В частности, 22 августа суд вынес решения по искам, касающимся водной блокады, от ООО «Чернышевское 22» на 86,6 миллионов рублей и ООО «Торгово-промышленная компания «Инфокар» о взыскании 93,7 миллионов рублей. Иски удовлетворены в полном объеме.

Всего к Украине было подано 25 исков, 23 из них находятся на рассмотрении. В качестве ответчиков выступают Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и Государственное агентство водных ресурсов Украины.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали за присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе.

Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались, а в 2015 году украинская сторона прекратила поставки электроэнергии в Крым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что две блокады — энергетическая и водная — нанесли Крыму ущерб в 14 триллионов рублей. Причем это не окончательная сумма, она может увеличиться после выявления новых пострадавших.