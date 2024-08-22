Прокуратура Франции потребовала суда над Депардье по делу об изнасиловании

Фото: www.globallookpress.com / Thierry Roge

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В 2018 году он мог надругаться над молодой коллегой.

Прокуратура в Париже потребовала начать судебный процесс в отношении известного актера Жерара Депардье. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

«Прокуратура Парижа потребовала судебный процесс по делу об изнасиловании против Жерара Депардье. Она требует, чтобы Жерар Депардье предстал перед департаментским уголовным судом, чтобы его судили по обвинению в изнасиловании», — уточняется в сообщении телеканала.

Уточняется, что речь идет об изнасиловании молодой актрисы Шарлотты Арнульд, которое Депардье мог совершить 7 и 13 августа 2018 года. Всемирно известной звезде кино Депардье 75 лет, а Арнульд — 29.

В апреле 2024 года сообщалось, что Депардье арестовали по подозрению в сексуальных домогательствах. Обвинения против Депардье выдвинули две женщины: ассистент режиссера фильма «Маг и сиамцы» (эпизод относится к 2014 году) и декоратор картины «Зеленые ставни» (2021). Вечером того же дня актера отпустили из-под ареста и вручили ему повестку в исправительный суд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Депардье домогался и до своей российской коллеги, народной артистки России Натальи Гвоздиковой, когда они вместе работали над фильмом «Поздняя любовь».