Уголовное дело возбудили в отношении блогера Александра Шпака
Фото: Instagram** / sashashpakofficial
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Недавно он опубликовал в социальных сетях видео, на котором сжег паспорт гражданина России.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении блогера Александра Шпака за надругательство над государственным гербом России. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Сотрудники третьего отдела Центра «Э» ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти проводили работу по выявлению людей, размещающих в сети материалы экстремистской направленности и террористического характера. В процессе они установили, что 14 августа в одном из Telegram-каналов был опубликован материал, на котором неизвестный сжигает паспорт гражданина России.
Позднее правоохранители вычислили, что это сделал с прямым умыслом Александр Константинович Шпак, 1 апреля 1979 года рождения. Причем ранее он уже был судим по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».
Дознаватель в полиции 21 августа возбудил в отношении Шпака уголовное дело по статье «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации».
Александр Шпак — российский бодибилдер и блогер. Мужчина прославился своей эпатажной внешностью: он нарастил клыки, вставил имплантаты в грудь и ягодицы, а тело покрыл татуировками и пирсингом. После начала СВО Шпак уехал за границу, откуда ведет порочащую Россию деятельность. В январе МВД объявило его в розыск по неуточненной статье уголовного кодекса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дело актера Алексея Панина* об оправдании терроризма поступило в прокуратуру Москвы.
Также неоднократно в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен и представитель ФБК*** Леонид Волков*. На платформе различных шоу на YouTube он заявлял, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».
* — признан иностранными агентами в России; внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
*** — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда