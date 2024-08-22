Уголовное дело возбудили в отношении блогера Александра Шпака

Фото: Instagram** / sashashpakofficial

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Недавно он опубликовал в социальных сетях видео, на котором сжег паспорт гражданина России.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении блогера Александра Шпака за надругательство над государственным гербом России. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Сотрудники третьего отдела Центра «Э» ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти проводили работу по выявлению людей, размещающих в сети материалы экстремистской направленности и террористического характера. В процессе они установили, что 14 августа в одном из Telegram-каналов был опубликован материал, на котором неизвестный сжигает паспорт гражданина России.

Позднее правоохранители вычислили, что это сделал с прямым умыслом Александр Константинович Шпак, 1 апреля 1979 года рождения. Причем ранее он уже был судим по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

Дознаватель в полиции 21 августа возбудил в отношении Шпака уголовное дело по статье «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации».

Александр Шпак — российский бодибилдер и блогер. Мужчина прославился своей эпатажной внешностью: он нарастил клыки, вставил имплантаты в грудь и ягодицы, а тело покрыл татуировками и пирсингом. После начала СВО Шпак уехал за границу, откуда ведет порочащую Россию деятельность. В январе МВД объявило его в розыск по неуточненной статье уголовного кодекса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дело актера Алексея Панина* об оправдании терроризма поступило в прокуратуру Москвы.

Также неоднократно в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен и представитель ФБК*** Леонид Волков*. На платформе различных шоу на YouTube он заявлял, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».

* — признан иностранными агентами в России; внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.



*** — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда