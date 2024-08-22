Путин наградил Орденами мужества погибших в Курской области волонтеров

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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Двое участников «Народного фронта» помогали жителям региона эвакуироваться, когда националисты ударили по их автомобилю.

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил Орденами мужества погибших в Курской области волонтеров «Народного фронта». Это следует из указа на официальном сайте Кремля.

Николай Ковалев и Давид Соколов погибли 16 августа. Мужчины помогали эвакуироваться мирным жителям, пока по ним стреляли украинские боевики. Автомобиль волонтеров попал под обстрел. К сожалению, волонтеры скончались от полученных ранений.

Также был госпитализирован с осколочными ранениями и ожогами заместитель руководителя регионального исполкома Народного фронта в Краснодарском крае Федора Геращенко.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы. Вооруженные силы РФ продолжают вытеснять украинских боевиков.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что волонтеры помогают вывозить жителей Глушковского района Курской области.