«Не должна была стоять на якоре»: что стало причиной крушения яхты с миллионерами в Сицилии
Причиной крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии стал человеческий фактор
Фото: Reuters / Louiza Vradi
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Экипаж судна не мог не знать о надвигающемся шторме.
Причиной крушения яхты Bayesian, в результате чего погибли не менее пяти человек, был человеческий фактор. С таким заявлением выступил основатель и генеральный директор компании The Italian Sea Group, построившей яхту в 2008 году, Джованни Константино в интервью для Corriere della Sera.
«В каютах не должны были находиться люди, лодка не должна была стоять на якоре», — прокомментировал трагедию Константино.
По его словам, экипаж не мог не знать о надвигающемся шторме, поскольку о нем сообщали по радио, а местные рыбаки в этот день не вышли в море. Несмотря на разбушевавшуюся стихию, яхта пережила бы непогоду, если бы экипаж не пренебрег правилами безопасности, подчеркнул Константино.
Он заявил, что другие судна, построенные его компанией, в 2005 году пережили самый разрушительный ураган Катрина.
Яхта Bayesian затонула 19 августа у берегов Сицилии. В результате крушения погибли не менее пяти человек, включая британского миллиардера Майка Линча и его дочь Ханну. По словам очевидцев трагедии, яхта пошла ко дну за считанные минуты. Водолазы продолжают поиски тел пассажиров и экипажа.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры крушения яхты с мультимиллионером на борту в Сицилии.