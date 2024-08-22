«Не должна была стоять на якоре»: что стало причиной крушения яхты с миллионерами в Сицилии

Фото: Reuters / Louiza Vradi

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Экипаж судна не мог не знать о надвигающемся шторме.

Причиной крушения яхты Bayesian, в результате чего погибли не менее пяти человек, был человеческий фактор. С таким заявлением выступил основатель и генеральный директор компании The Italian Sea Group, построившей яхту в 2008 году, Джованни Константино в интервью для Corriere della Sera.

«В каютах не должны были находиться люди, лодка не должна была стоять на якоре», — прокомментировал трагедию Константино.

По его словам, экипаж не мог не знать о надвигающемся шторме, поскольку о нем сообщали по радио, а местные рыбаки в этот день не вышли в море. Несмотря на разбушевавшуюся стихию, яхта пережила бы непогоду, если бы экипаж не пренебрег правилами безопасности, подчеркнул Константино.

Он заявил, что другие судна, построенные его компанией, в 2005 году пережили самый разрушительный ураган Катрина.

Яхта Bayesian затонула 19 августа у берегов Сицилии. В результате крушения погибли не менее пяти человек, включая британского миллиардера Майка Линча и его дочь Ханну. По словам очевидцев трагедии, яхта пошла ко дну за считанные минуты. Водолазы продолжают поиски тел пассажиров и экипажа.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры крушения яхты с мультимиллионером на борту в Сицилии.