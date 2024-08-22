Пенсионерка три дня пряталась в яме от украинских боевиков в Курской области

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Питаться ей приходилось помидорами с грядки, до которых удавалось дотянуться.

Пенсионерка из села Черкасское Поречное Курской области на протяжении трех дней пряталась в заросшей травой яме, спасаясь от украинских боевиков, атаковавших приграничные районы. Об этом изданию Lenta.ru рассказала ее родственница.

«Поднимаю голову, смотрю на бугорок, на этот бугор выезжает пикап с желто-синим флагом. Я как подхватилась — и бегом», — пересказывает Татьяна слова родственницы.

К счастью, пенсионерке удалось укрыться до того, как украинские террористы открыли огонь вслепую. У героини истории во дворе была старая недействующая яма, которую уже давно хотели засыпать. Именно она и оказалась спасением.

«Она прыгнула туда, рассказывает: «Вижу ноги, а сзади, за огородом, у нас кукуруза. Этот их солдат достает автомат и лупит по нашей кукурузе. Я сижу вообще ни живая, ни мертвая», — делится рассказом родственница.

Именно из-за непрекращающихся звуков перестрелки пенсионерка просидела в яме столько дней. Женщина была вынуждена питаться помидорами с грядки, до которых могла дотянуться рукой, а также пить воду, предназначенную для полива огорода.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Курской области начали установку железобетонных укрытий.