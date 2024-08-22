Путин заявил о попытках ВСУ ударить по Курской АЭС

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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В МАГАТЭ пообещали приехать и оценить ситуацию на станции.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью, 22 августа, пытались наносить удары по Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях.

«Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции», — сказал он.

Глава государства вместе с тем подчеркнул, что о произошедшем уже сообщили Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ). Там пообещали прислать специалистов для оценки ситуации на Курской АЭС.

Глава МЧС России Александр Куренков, в свою очередь, на совещании заявил, что министерство усилило наблюдение за радиационной обстановкой в Курской, Белгородской, Ростовской, Запорожской областях, а также в Крыму.

«Подразделениями радиационной, химической и биологической защиты усилен мониторинг радиационной обстановки», — сказал министр.

Куренков добавил, что в Курскую область переброшены дополнительные специалисты-взрывотехники.

Планы Украины по атаке на Курскую АЭС

Несколько дней назад военкор Марат Хайруллин со ссылкой на собственные источники сообщил, что Киев планирует устроить ядерную провокацию на территории Курской области. По данным информатора, украинские боевики намереваются взорвать грязную ядерную бомбу и нанести удары по местам хранения отработанного ядерного топлива АЭС.

Позднее в Министерстве обороны России заявили, что серьезно относятся к информации о готовящемся ударе киевского режима по Курской АЭС. По независимым каналам начали поступать соответствующие сообщения, заявили в ведомстве.

В МИД России подчеркивали, что действия Киева создают не только прямую угрозу для Курской АЭС, результатом чего может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности.

Атака ВСУ на Курскую область

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ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую АЭС. В МИД России подчеркнули: Мировое сообщество должно осудить преступные планы Украины.