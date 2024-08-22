Бородина рассказала, от какой зависимости ее избавил новый бойфренд

Фото: Белкин Алексей / ТАСС

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Раньше телеведущая не представляла свою жизнь без этого. О чем идет речь?

Телеведущая Ксения Бородина обожает турецкие сериалы. Она часто признавалась, что буквально не представляет свою жизнь без них. По словам знаменитости, ей нравится проживать жизнь любимых героев вместо своей собственной, погружаясь в их чувства и переживания.

Бородина настолько увлечена сериалами, что недавно даже отправилась в Турцию и посетила съемочную площадку, где ей удалось подарить цветы актрисе Сибель Ташчиоглу и сфотографироваться с актером Догуканом Гюнтером.

Телеведущая не стыдится того, что до сих пор верит в сказки о вечной любви и верности, однако признается, что уже практически два месяца не уделяла время любимому хобби. Скорее всего, причиной этому является ее роман с блогером Николаем Сердюковым. Можно с уверенностью сказать, что новый спутник теледивы избавил ее от этой зависимости.

Теперь практически все свободное время Бородина проводит с возлюбленным, а фанаты уже вовсю ждут их свадьбы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бородина опровергла слухи о расставании с Николаем Сердюковым.