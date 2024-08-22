«Окольцевали»: актриса Настасья Самбурская выходит замуж

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Череда любовных интриг знаменитостей продолжается.

Популярная актриса и певица Настасья Самбурская сделала неожиданное заявление — ее позвали замуж! Имя избранника неизвестно, но одно ясно точно — мужчине удалось порадовать возлюбленную.

«Ну все, окольцевали, у многих теперь отляжет», — написала знаменитость в своем блоге.

Звезда «Универа» опубликовала видео, где видно, как ее счастливую поздравляют коллеги. Все действие походит на спектакль, ведь возлюбленный подарил кольцо 37-летней актрисе прямо во время съемочного процесса. Однако поклонники надеются, что знаменитость и вправду нашла свою вторую половинку, которую так долго и тщательно искала.

«Наконец-то можно говорить: „Даже Самбурская вышла замуж, а я еще нет“. Поздравляю»;

«Анастасия, поздравляю вас. До чего ж вы красивая. Я видела вашего мужчину в Магадане, вы красивая пара»;

«Искренне поздравляю вас! Пускай ваша любовь будет навсегда, и семья крепкой. Пускай ваш дом наполнится детским беззаботным смехом», — поздравляют звезду комментаторы.

Сама Самбурская не может скрыть улыбку, она предчувствовала предложение от любимого и сразу дала свое согласие.

«А че тут думать, я, конечно, согласна», — заявила звезда.

Знаменитая брюнетка уже была однажды в браке. В 2017 она связала себя узами с актером Кириллом Дыцевичем. Через год пара рассталась. Самбурская признавалась, что экс-супруг поднимал на нее руку и постоянно подвергал эмоциональному насилию.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Самбурская назвала свои «красные флаги» в мужчинах.