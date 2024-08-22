Для здоровья души и тела: врач рассказал о пользе ароматерапии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Siegfried Grassegger; Личный архив Андрея Кондрахина; 5-tv.ru

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Некоторые масла способны избавить человека от приступа мигрени и прогнать депрессию.

Применение аромамасел позволяет человеку стабилизировать состояние организма и улучшить самочувствие. Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с 5-tv.ru рассказал — какие именно масла способны справиться с депрессией и не только.

«Мы можем вспомнить с вами хорошо известное еще с советских времен так называемые хвойные ванны. Они применяются до сих пор для реабилитации людей с высоким тревожным состоянием», — напомнил Кондрахин.

По мнению врача-терапевта, применение аромамасел действительно может помочь человеку успокоиться. Кондарахин пояснил, что все дело в запахах, которые могут влиять на самочувствие и в целом на весь организм.

«Замечено, что наш нос улавливает различные запахи и эти запахи дают организму определенные вот такие образы, которые иногда приятные, иногда неприятные. И это позволяет организму стабилизироваться и улучшать свое самочувствие», — объяснил врач.

Кандрахин привел в пример сандаловые палочки, как одну из форм ароматерапии. Он указал, что цитрусовые масла способны избавить человека от депрессии, другие же обладают свойствами иного плана.

«Также как, например, сандаловые палочки или другие аромамасла. Мы можем говорить о том, что масло Туи обладает бактерицидным свойством. Если мы применяем различные другие масла, например, розы — мы улучшаем настроение», — указал Кандрахин.

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