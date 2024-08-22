До 300 боевиков за сутки: ВС РФ продолжают уничтожение ВСУ в Курской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

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Киевский режим терпит поражение и теряет технику с личным составом.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают отражать попытку вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России. Бойцы наносят поражение противнику, выявляют и ликвидируют боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российские бойцы отразили нападения противника в направлении населенных пунктов Комаровка и Малая Локня, а также сорвали попытки атак в районах населенных пунктов Коренево, Кремяное, Мартыновка, Ольговка и Русское Поречное. Там киевский режим потерял свыше 45 боевиков, четыре боевые бронированные машины (ББМ) и танк.

Также армия России в лесном массиве в пределах одного километра от населенного пункта Скрыльевка нашла и ликвидировала диверсионно-разведывательную группу. В итоге ВСУ лишились семерых боевиков, еще один был взят в плен. Также уничтожены две ББМ.

Скоплениям живой силы и техники ВСУ российские бойцы нанесли поражение в районах Апанасовки, Вишневки, Гордеевки, Михайловки, Снагости и Локни.

В Сумской области ВС РФ с применением авиации нанесли удары по районам сосредочения личного состава и военной техники противника в районах таких населенных пунктов, как Басовка, Бояро-Лежачи, Ворожба, Дружба, Журавка, Краснополье, Катериновка, Миропольское, Локня, Ободы, Первомайское, Сумы, Стариково и Черневое.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе три танка, двадцать боевых бронированных машин, а также одно артиллерийское орудие и 15 автомобилей», — говорится в сообщении.

Всего за время боев в Курской области ликвидированы более 4700 украинских боевиков. Вместе с тем уничтожена такая техника: танки: 68 (единиц), боевые машины пехоты (27), бронетранспортеры (53), ББМ (336) автомобили (148), артиллерийские орудия (32), установки зенитных ракетных комплексов (пять), пусковые установки реактивных систем залпового огня (десять), станции радиоэлектронной борьбы (шесть), инженерная техника (четыре).

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Курской области уничтожили танк Abrams. Как сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, также бойцы поразили пункты управления противника в приграничье.