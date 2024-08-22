Нарушил клятву: почему расстались Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Фото: www.globallookpress.com / L.Urman

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Актер не сдержал обещание, выгравированное на обручальном кольце певицы.

Знаменитый голливудский актер Бен Аффлек не выполнил обещание, данное популярной певице Дженнифер Лопес. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Драма вокруг отношений американских знаменитостей разворачивается давно — еще в далеком 2002 году звезды объявили о помолвке. Пара стала самой популярной и обсуждаемой в Голливуде, вот только счастью было не суждено сбыться. Свадьба, назначенная на 14 сентября 2003-го, была отменена за день до торжества.

Однако десять лет спустя Аффлек и Лопес возобновили общение. И вновь актер решил сделать любимой предложение — артист преподнес кольцо с зеленым бриллиантом за 5,6 миллиона долларов с особенной гравировкой. Там было написано «Я никуда не денусь. Никуда». По словам Дженнифер, именно так подписывал свои электронные письма ее мужчина.

Вот только обещание сдержать он не смог, и спустя два года после свадьбы актриса, по данным зарубежных СМИ, подала на развод. Примечательно, что в суд Лопес подала 20 августа — прямо на вторую годовщину свадьбы. Теперь экс-возлюбленным предстоит раздел совместно нажитого имущества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Аффлек не пытался сохранить брак с Джей Ло.