Врачи бьют тревогу: употребление алкоголя может привести к импотенции в 35 лет

Эндокринолог Сикорский: употребление алкоголя может привести к импотенции в 35

Фото: www.globallookpress.com / McPHOTOf

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Угрозу несет даже пиво.

Чрезмерное употребление алкоголя может привести к импотенции в возрасте до 35 лет. Об этой опасности россиян предупредил эндокринолог Олег Сикорский, побеседовав с изданием Lenta.ru.

Как объяснил эксперт, этиловый спирт, составляющий основу алкогольного напитка, негативно влияет на эректильную функцию мужчин.

«Спиртные напитки могут спровоцировать развитие нейропатии — патологии нервной системы. А фитоэстрогены, содержащиеся в пиве, способствуют снижению уровня тестостерона, что и приводит к половой дисфункции», — предупреждает врач.

При этом, на удивление, умеренное и нечастое употребление алкоголя, наоборот, способствует улучшению эрекции, так как выпивка ненадолго расширяет сосуды. Однако при регулярном подобном воздействии на кровеносную систему ее состояние заметно ухудшается, что наносит вред всему организму.

У мужчин, злоупотребляющих спиртным, есть все шансы столкнуться с проблемами с потенцией в возрасте до 35 лет, а качество сперматозоидов у них зачастую хуже, чем у мужчин, ведущих здоровый образ жизни.

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