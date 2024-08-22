«Это уже стремно»: Хилькевич раскритиковали за «позорный» подарок своей дочери

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Актриса поспешила оправдаться в соцсетях.

Поклонники пристыдили актрису Анну Хилькевич из-за «стремного» телефона-раскладушки, который она подарила своей дочери на день рождения. Артистка не стала молчать и прокомментировала этот шквал критики в своем Telegram-канале.

«Мне кажется это уже настолько стремно крутому блогеру дарить ребенку такой телефон, самим не стыдно?» — спросил подписчик у нее.

Артистка заявила, что ей не стыдно покупать ребенку такой подарок. Более того, Хилькевич этим гордится, так как телефон — это, прежде всего, средство связи, а не повод выпендриваться.

Актриса не хочет, чтобы ее дочь мерилась с другими детьми крутостью гаджетов. Для нее важно, чтобы ее ребенок не разделял людей по статусу.

«Я хочу, чтобы мои дети в первую очередь ценили другие вещи, более глубинные. Мы стараемся делать для этого много чего, кстати. Чтобы сбалансировать и не вырастить суперизбалованную девочку», — отметила артистка в посте.

Фото: Telegram / Аня Хилькевич / khilkevich_anna

На днях Анна Хилькевич устроила праздник по случаю шестилетия своей дочери Маши. Артистка устроило целое торжество с конкурсами, аниматорами, батутом и фуршетом.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Любовь Успенская рассказала о поклонниках своей дочери.