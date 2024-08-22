Огромный триколор развернули у Музея Победы в честь Дня флага России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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На торжественном мероприятии выступил SHAMAN.

Огромный триколор площадью более тысячи квадратных метров развернули у Музея Победы в Москве. Традиционно, 22 августа, отмечается один из главных патриотических праздников страны — День Государственного флага России. Эксклюзивными кадрами с места события делится 5-tv.ru.

В торжественной церемонии приняли участие военнослужащие Семеновского полка и дивизии имени Ф. Э. Дзержинского, представители Московского комитета ветеранов войны, а также представители детского городского клуба «Лето побед» и фестиваля Союзного государства «Творчество юных». Волонтеры также не оставили без своего присутствия масштабное мероприятие.

Занесенный в Книгу рекордов России символ страны бережно хранится в Музее Победы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ruВ знаменательный день на мероприятии выступил заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, наиболее известный под псевдонимом SHAMAN. Музыкант поприветствовал сотни людей и анонсировал свою новую концертную программу.

«Хочу поздравлять всю страну с праздником, с Днем российского флага. Я очень рад быть частью этого события. С самого начала сегодня я здесь выступил, спел две свои композиции. Под эти песни развернули огромный флаг», — отметил исполнитель хита «Я русский».

Праздник продолжится на Красной площади, где артист представит свою новую концертную программу под названием «Победа».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что история легендарного российского триколора.