«У Алсу своя личная жизнь»: адвокат Абрамова намекнул на новый роман певицы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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В Москве прошло закрытое заседание по разделу имущества без пяти минут бывших супругов.

В Савеловском районном суде Москвы прошло закрытое заседание по разводу певицы Алсу и предпринимателя Яна Абрамова. В ходе заседания рассматривался и вопрос о разделе совместно нажитого супругами имущества. Адвокат со стороны бизнесмена — Александр Добровинский — дал комментарий 5-tv.ru по этому поводу.

Добровинский сказал, что на заседании был представлен обширный список собственности Абрамова и Алсу, которую они будут делить. Всего получилось страниц 100, уточнил адвокат. В этом списке есть недвижимость, автомобили, парковочные места, акции и другое имущество.

Он также отметил, что в течение этого лета певица совершила несколько поездок без своего супруга за границу. Адвокат отметил, что предприниматель сделал все, чтобы сохранить брак, но теперь стало ясно, что Алсу не хочет этого.

«После поездок госпожи Алсу этим летом на Ибицу, во Францию на Олимпийские игры, в Турцию — стало понятно, что у Алсу своя личная жизнь», — сказал он.

На удивленные вопросы о том, что подразумевает под собой слово «личная жизнь» в отношении Алсу, адвокат лишь загадочно повторил эту фразу.

«Она молодая, красивая женщина, и должна этой жизнью, безусловно, жить. Поэтому сохранить брак госпожа Алсу, несмотря на все просьбы, которые были изложены ее супругом, не собирается», — добавил Добровинский.

Следующее заседание по разделу имущества назначено на 7 октября, а сам развод, по информации адвоката, состоится уже 27 августа.

В конце мая этого года певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака на фоне слухов о его изменах.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Екатерина Гордон рассказала о прежних отношениях Алсу с мужем.