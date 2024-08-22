В Курской области начали установку железобетонных укрытий

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Местные власти намерены оснастить такими конструкциями не один населенный пункт.

В Курске начали устанавливать железобетонные укрытия, такие конструкции также будет сделаны и в других населенных пунктах Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Сегодня в Курске началась установка железобетонных укрытий… По моему поручению администрация города Курска определила ключевые точки для размещения бетонных модульных укрытий — в местах массового скопления людей», — написал он.

Смирнов уточнил, что решение об установке таких укрытий принял оперативный штаб. Региональные власти намерены оснастить такими конструкциями 60 основных остановочных павильонов в Курске.

Железобетонные укрытия планируют установить и в других населенных пунктах. По словам Смирнова, оперштаб прорабатывает данных вопрос.

При этом в Железногорске уже известны места, где будут стоять десять таких конструкций. В Курчатове их тоже разместят, позже определят количество и точки установки.

Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев побывал в Курске и осмотрел одно из таких железобетонных укрытий. По его словам, в конструкции есть небольшая комната, в которой могут поместиться не больше десяти человек. Это укрытие установлено буквально в нескольких метрах от автобусной остановки. Видимо, это сделано для того, чтобы люди могли в случае опасности быстро добежать.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ возбудила дело в отношении корреспондента CNN за съемку в Курской области. Аналогичное делопроизводство заведено в отношении украинских журналистов.