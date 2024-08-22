«Не та жизненная ситуация»: психолог о беременности Бузовой

Фото, видео: © РИА Новости / Анатолий Медведь; Личный фото Маргариты Алексеевой; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Действительно ли артистка скоро станет мамой или это все лишь пиар?

Знаменитая певица Ольга Бузова, раскрывшая, что спустя долгое время вступила в счастливые отношения, действительно может ждать ребенка — звезда не стала бы привлекать к себе внимание, распространяя пустые слухи о беременности. Таким мнением в беседе с 5-tv.ru поделилась клинический психолог Маргарита Алексеева.

В начале июля популярная артистка понемногу начала приоткрывать завесу личной жизни. Исполнительница хита «Мало половин» стала делиться фотографиями шикарных букетов от таинственного Дмитрия, а после и снимками с самим загадочным ухажером. Теперь же звезда понемногу намекает на беременность — неоднозначные знаки она оставляет в Сети и интервью.

По мнению специалиста, Ольга и вправду может ждать малыша. Любимый человек у нее есть, а о материнстве певица мечтает уже очень давно. Как отметила эксперт, Бузова никогда не была замечена в манипулировании такими серьезными новостями. Певица не стала бы подобным способом привлекать к себе внимание и интерес публики.

«Человек давно публичный. Ее имя давно на слуху, многомиллионная аудитория в социальных сетах. То есть человек все-таки не нуждается в таких изощренных приемах», — подчеркнула наша собеседница.

Кроме того, психолог отметила, что Ольга Бузова была воспитана в традиционных ценностях. Так, у нее, очевидно, как и у многих соотечественников, присутствует особое отношение к детям и беременности.

«Это не та жизненная ситуация, которой у нас принято манипулировать. Или как-то использовать в своих интересах», — поделилась Маргарита Алексеева.

Она уверена, что за исполнительницу стоит лишь порадоваться — певица очень трудолюбива и работоспособна, а теперь у нее налаживается и личная жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что раскрывшая новые отношения Бузова намекнула на беременность.