«Не та жизненная ситуация»: психолог о беременности Бузовой
Клинический психолог Алексеева: Ольга Бузова действительно может быть беременна
Фото, видео: © РИА Новости / Анатолий Медведь; Личный фото Маргариты Алексеевой; 5-tv.ru
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Действительно ли артистка скоро станет мамой или это все лишь пиар?
Знаменитая певица Ольга Бузова, раскрывшая, что спустя долгое время вступила в счастливые отношения, действительно может ждать ребенка — звезда не стала бы привлекать к себе внимание, распространяя пустые слухи о беременности. Таким мнением в беседе с 5-tv.ru поделилась клинический психолог Маргарита Алексеева.
В начале июля популярная артистка понемногу начала приоткрывать завесу личной жизни. Исполнительница хита «Мало половин» стала делиться фотографиями шикарных букетов от таинственного Дмитрия, а после и снимками с самим загадочным ухажером. Теперь же звезда понемногу намекает на беременность — неоднозначные знаки она оставляет в Сети и интервью.
По мнению специалиста, Ольга и вправду может ждать малыша. Любимый человек у нее есть, а о материнстве певица мечтает уже очень давно. Как отметила эксперт, Бузова никогда не была замечена в манипулировании такими серьезными новостями. Певица не стала бы подобным способом привлекать к себе внимание и интерес публики.
«Человек давно публичный. Ее имя давно на слуху, многомиллионная аудитория в социальных сетах. То есть человек все-таки не нуждается в таких изощренных приемах», — подчеркнула наша собеседница.
Кроме того, психолог отметила, что Ольга Бузова была воспитана в традиционных ценностях. Так, у нее, очевидно, как и у многих соотечественников, присутствует особое отношение к детям и беременности.
«Это не та жизненная ситуация, которой у нас принято манипулировать. Или как-то использовать в своих интересах», — поделилась Маргарита Алексеева.
Она уверена, что за исполнительницу стоит лишь порадоваться — певица очень трудолюбива и работоспособна, а теперь у нее налаживается и личная жизнь.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что раскрывшая новые отношения Бузова намекнула на беременность.