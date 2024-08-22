«Втроем прижали»: подростки насильно срезали девочке волосы из-за замечания
В Подмосковье подростки насильно срезали девочке волосы из-за замечания
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В прокуратуре уже начали проверку по факту произошедшего.
Девочка осудила нецензурную брань подростков на детской площадке в Подмосковье. В ответ они напали на нее и насильно постригли.
Инцидент произошел в поселке Дрожжино на площадке около ЖК «Бутово парк 2», где находились трое юношей. Как заявила 5-tv.ru мама пострадавшей, один из подростков выражался нецензурными словами в присутствии детей неподалеку — девочка не стала это терпеть.
«Она подошла, ему замечание сделала о том, что там дети маленькие. Тот, естественно, ее послал трехэтажным матом», — рассказала мама пострадавшей.
Юноши дождались, когда девочка уйдет с площадки, а затем напали на нее рядом с домом. После этого один из подростков достал ножницы и состриг часть волос девочки. При этом двое других держали ее за руки, чтобы та не смогла вырваться.
«И они ее втроем прижали. Двое держали, а третий ножницы достал из барсетки и волосы ей отстриг. Сказал, что если еще раз она им что-то скажет, то будет еще хуже», — сказала Анастасия.
Сама девочка, по словам ее матери, чувствует себя относительно нормально, однако сильно переживает за свой внешний вид на Первое сентября.
История на этом не закончилась, мать пострадавшей направила заявление в инспекцию по делам несовершеннолетних. Кроме того, прокуратура Московской области начала проверку по факту произошедшего.
Ранее 5-tv.ru писал, как жительница Челябинска подала в суд на гимназию из-за травли дочери ее одноклассниками.