«Втроем прижали»: подростки насильно срезали девочке волосы из-за замечания

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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В прокуратуре уже начали проверку по факту произошедшего.

Девочка осудила нецензурную брань подростков на детской площадке в Подмосковье. В ответ они напали на нее и насильно постригли.

Инцидент произошел в поселке Дрожжино на площадке около ЖК «Бутово парк 2», где находились трое юношей. Как заявила 5-tv.ru мама пострадавшей, один из подростков выражался нецензурными словами в присутствии детей неподалеку — девочка не стала это терпеть.

«Она подошла, ему замечание сделала о том, что там дети маленькие. Тот, естественно, ее послал трехэтажным матом», — рассказала мама пострадавшей.

Юноши дождались, когда девочка уйдет с площадки, а затем напали на нее рядом с домом. После этого один из подростков достал ножницы и состриг часть волос девочки. При этом двое других держали ее за руки, чтобы та не смогла вырваться.

«И они ее втроем прижали. Двое держали, а третий ножницы достал из барсетки и волосы ей отстриг. Сказал, что если еще раз она им что-то скажет, то будет еще хуже», — сказала Анастасия.

Сама девочка, по словам ее матери, чувствует себя относительно нормально, однако сильно переживает за свой внешний вид на Первое сентября.

Фото: 5-tv.ru

История на этом не закончилась, мать пострадавшей направила заявление в инспекцию по делам несовершеннолетних. Кроме того, прокуратура Московской области начала проверку по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, как жительница Челябинска подала в суд на гимназию из-за травли дочери ее одноклассниками.