Армия России освободила населенный пункт Межевое в ДНР

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Бойцы продолжают успешно выполнять цели и задачи спецоперации на Украине.

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Межевое в Донецкой народной республике (ДНР). Об успехах сообщила пресс-служба Минобороны в сводке о ситуации в зоне спецоперации на Украине за сутки.

«В результате успешных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Межевое Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

Бойцы армии России также нанесли поражение нескольким бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Дзержинского, Пантелеймоновки, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки ДНР. Российские военные отразили пять контратак боевиков.

«Потери противника составили до 640 военнослужащих, две боевые бронированные машины „Казак“, девять автомобилей, гаубица М777 производства США, две гаубицы „Мста-Б“, два орудия Д-20, четыре гаубицы Д-30 и орудие М119 производства США», — уточнили в Минобороны России.

Накануне, 21 августа, российские силы освободили село Желанное в ДНР.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как колумбийские наемники массово бегут из ВСУ.