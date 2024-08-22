В России размер выплат пострадавшим при ЧС увеличат в 1,5 раза
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина
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Мера будет распространяться и на владельцев поврежденных или уничтоженных домов, даже если у них есть другое жилье.
В России в полтора раза увеличат размер помощи пострадавшим от терактов и других чрезвычайных ситуаций. По поручению президента решение принято правительством.
Выплаты полагаются и владельцам поврежденных или уничтоженных домов, даже если у них есть другое жилье — не более 18 «кадратов» на человека. Именно на отказы в таких случаях жаловались ранее семьи из подтопленных регионов, «Известия» неоднократно рассказывали их истории.
Единовременная матпомощь вырастет с десяти до 15 тысяч рублей. Также больше станет выплата в связи с утратой имущества первой необходимости: при частичной утрате она вырастет с 50 до 75 тысяч, а при полной утрате — до 150 тысяч рублей.
Кроме того, кабмин проиндексирует размер единовременных пособий людям, получившим вред здоровью.