Битва с огнем: в Туве продолжается борьба с природными пожарами

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Сейчас со стихией в республике борются почти шестьсот человек.

Сложная ситуация с лесными пожарами и в соседней Туве. Задействована авиация — Бе-200 сбрасывает тонны воды на пылающий лес. Медлить нельзя ни минуты — огонь и смог все ближе подбираются к селам. Корреспонденту «Известий» Владиславу Тамошаускасу удалось оказаться на борту в момент напряженной работы. И он увидел с высоты, что сейчас происходит в тайге. Эти кадры мы получаем прямо во время полета нашей съемочной группы.

Бе-200 раз за разом пикирует на озеро. Пополнять запасы воды в баках самолет-амфибия может практически не сбавляя хода.

«Началась тряска, это значит, что самолет коснулся поверхности озера. Наша скорость 200 километров в час — 15 секунд и борт уносит в небо 12 тонн воды», — отметил корреспондент.

В основном экипаж отрабатывает пожары в горной местности. В течение дня совершают до 20 сбросов воды. Главное, чтобы поблизости нашелся водоем подходящих размеров.

«Мы сейчас находимся прямо над пожаром, самолет начал сброс воды. Самая главная задача — попасть прямо в очаг. По-моему, с целью справились», — продолжил Тамошаускас.

От того насколько метко произойдет сброс зависит эффективность работы наземной группировки.

«Как правило тушим в труднодоступных местах, куда не могут подойти люди, либо сбиваем верховой пожар, у которого высокая температура горения», — пояснил бортовой инженер Сергей Котляров.

Самолет-амфибия МЧС России прибыл в Туву из Красноярска для борьбы с лесными пожарами.

Бе-200 называют уникальным — снизу лодка, сверху самолет. Он работает по принципу бомбардировщика, только сбрасывает с неба не снаряды, а воду.

«Вот это у нас створки водных баков, всего из восемь штук. Происходит сброс воды и происходит момент, который выталкивает самолет, приходится даже бороться», — поделился второй пилот Николай Селюков.

В регионе прямо сейчас пылают почти 15 тысяч гектаров тайги.

«Работа по защите населенных пунктов в Тандинском районе продолжается также наземными группами. Обстановка осложняется сухой и жаркой погодой, а также сильными ветрами. В связи с чем принимаются меры по наращиванию группировок», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по республике Тыва Луиза Намчыл.

Главная задача — не подпустить огонь к населенным пунктам. Сейчас с пожарами в республике борются почти шестьсот человек: это сотрудники МЧС, авиалесоохраны и добровольцы. Задействовано 60 единиц техники.