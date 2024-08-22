Замглавы департамента Минобрнауки Журавлева арестовали по делу о взятке

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Вместе с ним в СИЗО находится и другой фигурант уголовного дела.

Замглавы одного из департаментов Министерства науки и высшего образования Дмитрия Журавлева арестовали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Журавлева, работающего в департаменте координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук, подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Вместе с ним был арестован исполнительный директор ООО «КМ-ФИНАНС» Алексей Евдокименко. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей «Дача взятки».

Выяснилось, что оба фигуранта дела были задержаны и арестованы еще в июне, однако известно об этом стало только сегодня. 1 августа Журавлеву и Евдокименко продлили арест до ноября.

Как сообщает РИА Новости, в распоряжении которого оказались судебные документы по делу Журавлева, он полностью признал вменяемую вину.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании главы подмосковного городского округа Сергиев Посад Дмитрия Акулова. Чиновника подозревают в коррупции и мошенничестве. Сумма взятки, за получение которой арестован Акулов, достигает 15 миллионов рублей.