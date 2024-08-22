Завербованные Киевом: украинский агент о планировании теракта в Крыму

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Задержанным теперь грозят долгие сроки тюремного заключения, вплоть до пожизненного.

В Крыму задержали троих агентов украинской разведки, которые не только передавали своим кураторам все данные о военных объектах, но и готовили теракты на критически важной инфраструктуре. Например, на мостах. Один из задержанных даже проходил обучение взрывному делу в Киеве. Все подробности — у корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

Задержанные подробно рассказывают, как готовили диверсии на Крымском полуострове. Этого мужчину одним из первых через популярные мессенджеры завербовал украинский куратор по имени Александр.

«Предложил мне потом поехать через Польшу в Киев, там проживание и обучение подрывному делу, изготовлению взрывных устройств, стрелкового оружия. Также на Украине я подписал документы, мне назначили псевдоним «Ворас», — признается задержанный на допросе.

На Украине террористов учат не только стрельбе и сборке взрывчатых веществ, а еще методам слежки и конспирации. Ведь их задача — вести скрытое наблюдение, собирать закрытую информацию и все это передавать кураторам. Убедившись в преданности агента, ему доверили изготовление первого взрывного устройства.

«Спустя длительное время получил задание изготовить второе взрывное устройство, такое же, и спрятать две его части в разных местах, и прислать фотографии, где я спрятал эти устройства», — рассказал он.

Оперативники нашли самодельное устройство фугасного действия массой 400 граммов. Этого хватило бы, чтобы серьезно повредить насосную станцию в Керчи, она снабжает водой почти весь город. Учитывая особенности инфраструктуры региона, последствия ощутили бы все 150 с лишним тысяч жителей города. Взрывчатка была с дистанционным управлением. Привести ее в действие должен был вот этот гражданин Молдавии, уже судимый за кражу. Он охотно согласился на предложение куратора.

«Я пошел по этим координатам и посмотрел этот тайник, там находился черный таз, сверху накрыт. Я понял, что взрывное устройство. Я закрыл все обратно. Куратор сказал, что позвонит по видеосвязи и объяснит, как работать с взрывным устройством — надо будет отнести эту бомбу на насосную станцию и положить ее под мост», — признался второй задержанный.

Киевский режим не оставляет попыток поразить объекты инфраструктуры полуострова. Постоянно появляются сообщения о пресечении терактов и в непосредственной близости к Крымскому мосту, который был атакован в прошлом и позапрошлом годах. Агенты украинской разведки снова планируют серию терактов. Еще один задержанный житель Севастополя подбирал цели для диверсий.

«Предложил оказывать содействие, на что я не отказал ему, после чего попросил меня о том, чтобы я сообщал ему интересную информацию, касающиеся военных объектов. В 2023 году я передал данные о местонахождении объектов ПВО», — рассказал третий задержанный.

И не только. Сообщал, где проживают и на чем ездят высокопоставленные российские военнослужащие. Агентов украинской разведки вербовали поэтапно. И это не первое задержание диверсантов в этом году. Украинская разведка продолжает раскидывать агентурную сеть на территории нашей страны.

«Методы изощренные, противник серьезный. Я имею в виду не только ГУР, не только СБУ, но и тех, кто их направляет. Это, конечно же, ЦРУ, МИ-6, польская разведка. То есть, это, по сути дела, украинские спецслужбы-филиалы», — считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Благодаря нашим спецслужбам на этот раз снова удалось предотвратить диверсии. Задержанным теперь грозят долгие сроки заключения, вплоть до пожизненного.