Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Аналогичное делопроизводство заведено в отношении украинских журналистов.

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении журналиста CNN Ника Пейтона Уолша за съемку в Курской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Дело возбуждено за незаконное пересечение государственной границы работником американского СМИ. Уголовное делопроизводство по аналогичной статье возбуждено против и украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко.

За подобное преступление в России грозит наказание с лишением свободы на срок до пяти лет. Вскоре все фигуранты будут объявлены в уголовный розыск, заключили в пресс-службе ведомства.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Вторжение украинских боевиков в Курскую область в центре внимания западных СМИ. Особенно усердствовали итальянские и американские репортеры. Причем настолько, что забывали об элементарных правилах журналистской этики. Они незаконно пересекли российскую границу в сопровождении неонацистов и без зазрения совести демонстрировали на экране фашистскую символику.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы уничтожили очередной американский танк , на этот раз — в Курской области. Также уточнялось, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), напавшие на российский регион, начали передислокацию.