Блогер Дава сделал предложение певице Мари Краймбрери

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Певица уже поделилась в соцсетях фото с кольцом на безымянном пальце.

Певец и блогер Давид Манукян, более известный под псевдонимом Дава, сделал предложение артистке Мари Краймбрери. Об этом сообщает издание StarHit.ru.

Не так давно певица отпраздновала свое 32-летие. После праздника она поделилась памятными фотографиями, на которых можно увидеть кольцо на безымянном пальце.

На заветном пальце красовался внушительный по размеру бриллиант, а сама певица выглядит очень счастливой. По данным издания, Дава действительно попросил руки и сердца у артистки. Она, в свою очередь, предложение приняла.

По данным СМИ, Мари Краймбрери и Дава встречаются около трех лет. Все это время они практически никак публично не комментировали свои отношения. В интервью оба артиста постоянно уходят от ответов на личные вопросы и лишь говорят друг о друге общими фразами.

Ходили слухи и о расставании артистов, однако в январе 2024 года Манукян и Краймбрери отдыхали на Маврикии, откуда публиковали фотографии. Позже они оба подтвердили, что вновь стали парой.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрывшая новые отношения Бузова намекнула на беременность.