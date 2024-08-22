Блогер Дава сделал предложение певице Мари Краймбрери
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Певица уже поделилась в соцсетях фото с кольцом на безымянном пальце.
Певец и блогер Давид Манукян, более известный под псевдонимом Дава, сделал предложение артистке Мари Краймбрери. Об этом сообщает издание StarHit.ru.
Не так давно певица отпраздновала свое 32-летие. После праздника она поделилась памятными фотографиями, на которых можно увидеть кольцо на безымянном пальце.
На заветном пальце красовался внушительный по размеру бриллиант, а сама певица выглядит очень счастливой. По данным издания, Дава действительно попросил руки и сердца у артистки. Она, в свою очередь, предложение приняла.
По данным СМИ, Мари Краймбрери и Дава встречаются около трех лет. Все это время они практически никак публично не комментировали свои отношения. В интервью оба артиста постоянно уходят от ответов на личные вопросы и лишь говорят друг о друге общими фразами.
Ходили слухи и о расставании артистов, однако в январе 2024 года Манукян и Краймбрери отдыхали на Маврикии, откуда публиковали фотографии. Позже они оба подтвердили, что вновь стали парой.
Ранее 5-tv.ru писал, что раскрывшая новые отношения Бузова намекнула на беременность.