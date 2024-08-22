Обвинил в измене и зарезал: все подробности о пропаже россиянки на Маврикии

Фото: ВКонтакте / Залия Шамигулова / princess_of_sun

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На допросе подозреваемый заявил, что давно знал Залию Шамигулову и собирался сделать ей предложение о замужестве.

Около недели на африканском острове Маврикий разыскивали бесследно пропавшую россиянку Залию Шамигулову. 22 августа ее родственникам сообщили, что девушка найдена убитой. Подробнее о загадочной смерти 29-летней учительницы из Башкирии читайте в материале 5-tv.ru.

Как уроженка Башкирии оказалась на Маврикии

Молодая девушка была разносторонне развитой и любила путешествовать. Она преподавала в Челябинском университете, занималась подбором персонала и карьерным консультированием, а также свободно разговаривала на английском языке. Только с начала 2024 года Шамигулова успела посетить Бали и ЮАР, а в начале лета с подругой россиянка улетела отдыхать на Маврикий. Девушки планировали заниматься духовными практиками, параллельно работая онлайн.

Как и при каких обстоятельствах Шамигулова пропала на Маврикии

Как пишет издание KP.RU, на острове у девушки были знакомые, с которыми она переписывалась в социальных сетях. С одним из них она и встретилась в то злополучное утро 17 августа. После прогулки с мужчиной она должна была встретиться с другим человеком. Камеры видеонаблюдения успели запечатлеть только тот момент, когда Шамигулова выходит из автомобиля первого мужчины. После этого она исчезла.

Как проходили поиски пропавшей на Маврикии россиянки

Первым забеспокоился брат Шамигуловой. Он постоянно мог наблюдать за ее геолокацией, но 17 августа телефон сестры внезапно перестал отображаться. Соседка Залии, с которой они прилетели отдыхать, написала заявление в полицию в день ее пропажи.

Первые подозрения пали на мужчину, из машины которого она вышла. Тогда считалось, что именно он видел ее в последним. Родственники и подруга так и не раскрыли точный статус их отношений, однако, предположительно, их связывало нечто большее, чем дружба. Жителя Маврикии задержали, однако вскоре отпустили.

Как сообщала соседка пропавшей, друг девушки из приличной семьи — его мама работает учителем, а сестра врач, учившаяся в Китае. У них были хорошие отношения, поэтому, когда Залия пропала, а их приятеля задержали, подруга россиянки была очень удивлена.

Спустя время полиция Маврикии задержала второго подозреваемого — того самого, с которым Залия должна была встретиться после прогулки с предполагаемым бойфрендом. Брату пропавшей удалось получить доступ к ее мессенджеру. В разговоре с KP.RU он заявил, что многие куски переписки его сестры со вторым подозреваемым были удалены.

«Заканчивается переписка его сообщением, что он якобы приехал, но Залия не пришла. Писал ей: „Как жаль, что не встретились“. Хотя никто не звонил соседке, которая была дома, и не стучал в дверь», — рассказал собеседник издания.

Брат пропавшей сообщил, что ему также написал еще один житель Маврикии — товарищ задержанного. Он заявил, что Залию нашли, но теперь семье россиянки необходимо приехать на остров, где им сообщат все подробности. Тогда возникла версия, что девушку похитили и удерживают ради выкупа. Однако и тут не обошлось без странностей, поскольку все знакомые Шамигуловой знали — семья у нее не богатая и большими деньгами не располагает.

Пропавшую на Маврикии россиянку нашли мертвой: кто убил молодую учительницу

Издание L'Express 22 августа сообщило, что Залия найдена мертвой. Подозреваемый признался, что зарезал и закопал россиянку, после чего указал на место нахождения убитой. Полиции удалось обнаружить тело Шамигуловой с множественными ножевыми ранениями.

Позже в местной полиции сообщили, что убийца Шамигуловой — житель города Катр-Борн в Республике Маврикий — компьютерный инженер по имени Пурявирсингх. На допросе он заявил, что якобы давно знал россиянку и даже собирался на ней жениться. Мужчина уверяет, что узнал об измене девушки и во время ссоры зарезал ее.

Ранее 5-tv.ru сообщал детали обнаружения тела россиянки, убитой на острове Маврикия.