«Я пережил настоящий ад»: Артем Чекалин рассказал об отношениях с экс-супругой

Блогер Артем Чекалин заявил, что никогда не изменял в браке с Лерчек

Фото, видео: Сергей Карпухин / ТАСС; Instagram* / artem_chek; 5-tv.ru

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Блогер решил прояснить ситуацию.

Блогер Артем Чекалин развеял слухи о том, что причиной их развода c Валерией Чекалиной, более известной под псевдонимом Лерчек, стала измена с его стороны. Об этом он сообщил в личном блоге по просьбе подписчиков.

Блогера очень возмущают выпады подписчиков в его сторону, и он пожаловался на то, что всегда в разводе обвиняют мужчин.

«В обществе принято, что, если пара разводится, и все нормально, то это обязательно муж какой-то не такой. Что он изменил, гулял и делал что-то подобное», — сетует Чекалин.

По его словам, за все 12 лет брака он никогда не изменял Лерчек, и даже ни с кем не переписывался.

«Я никогда в жизни не изменял! Не то что не изменял, я даже не переписывался ни с кем!» — заверил блогер.

По словам Чекалина, он и Лерчек разъехались в январе, однако объявили о расставании только два месяца назад. По его словам, только ограниченный круг людей знает, что на самом деле происходило между ними.

«Они меня спрашивают, как я вообще не сошел с ума. Потому что-то, что я пережил, это был настоящий ад на Земле», — рассказал Чекалин.

Брак Лерчек и ее мужа дал трещину во время громкого скандала, когда их обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Пара смогла выплатить ФНС задолженность, уголовное дело в их отношении закрыли, однако скандал стал роковым для многолетнего союза блогеров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Чекалин ответил на критику его новой девушки.

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