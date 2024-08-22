Кража голоса и код подтверждения: названы главные цифровые мифы о безопасности

Записи голоса при ответе «Да» или «Нет» по телефону недостаточно для кражи денег

Фото: www.globallookpress.com / Roland Weihrauch

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Как не стать жертвой телефонных мошенников?

Записи голоса по телефону будет недостаточно для кражи денег с карты потенциальной жертвы. Об этом в беседе с KP.RU рассказал эксперт по кибербезопасности компании по разработке компьютерных антивирусов Дмитрий Галов. А какие цифровые мифы есть еще?

«Да» или «Нет» при звонке

Утверждение о том, что, отвечая по телефону незнакомцу «Да» или «Нет», можно лишиться денег на карте — миф. Отмечается, что записи голоса для этого будет точно недостаточно, мошенники не смогут обойти другие меры защиты. Однако важно при любых сомнениях не продолжать звонок, подчеркнули специалисты.

Код подтверждения на телефоне

Эксперты антивирусной компании подчеркнули, что появившийся внезапно на телефоне код подтверждения — это не признак взлома аккаунта. Так злоумышленники проверяют, активна ли учетная запись у человека на сайте. Причем это повод сменить пароль, так как он может оказаться в утекшей базе.

Нажатие кнопки в тоновом режиме

Вредоносное ПО не загрузится при нажатии на любую из кнопок при разговоре в тоновом режиме. Речь о том, когда роботизированный голос призывает человека нажать «один» или «два» на клавиатуре телефона.

Надежные способы защиты данных

Эксперт по кибербезопасности Дмитрий Галов призвал не переходить на сомнительные ссылки. Человек их может получить как по почте, так и в популярных мессенджерах. Он подчеркнул, что это одна из самых распространенных киберугроз в 2024 году.

Среди других способов защиты — двухфакторная аутентификация на всех возможных сайтах, а также уникальный пароль. Последний должен состоять как минимум из 12 символов, включая не только цифры, но и спецсимволы.

Ранее 5-tv.ru писал, как мошенники стали пользоваться новой схемой обмана своих жертв — она связана с банковскими картами.