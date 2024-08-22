Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме Пермского края

Фото, видео: Telegram / Официальный канал Главного управления МЧС России по Пермскому краю / mchs_prikamia; 5-tv.ru

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Спасатели разбирают завалы, из здания эвакуированы 26 человек.

По факту взрыва газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме в Кизеле Пермского края возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по региону в Telegram-канале.

Дело возбуждено по признакам преступления «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Количество пострадавших уточняется.

Сейчас на месте ЧП в Пермском крае работают наиболее опытные следователи и криминалисты, они проводят осмотр и устанавливают обстоятельства инцидента. Работу координирует замруководителя регионального управления СК Валерий Сафонов.

Прокуратура Пермского края организовала проверку, причины случившегося устанавливаются, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. На место выехал заместитель регионального прокурора Алексей Иванов.

Там уже находится руководство прокуратуры Кизела, а также представители других правоохранительных органов и экстренные службы.

Вместе с тем прокуратура региона контролирует вопросы временного размещения жильцов дома, в котором произошел взрыв. Отслеживается оказание им соцподдержки.

Пресс-служба краевого главка МЧС сообщила в Telegram-канале, что сейчас пожарные разбирают завалы. В этот момент проводится «минута тишины»: техника затихает и прерываются работы, чтобы можно было услышать голоса возможных пострадавших.

По последним данным, из дома эвакуированы 26 человек, включая троих детей. На место выехал начальник ГУ МЧС по Пермскому краю Александр Урусов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв газа привел к обрушению части жилого дома в Пермском крае. Опубликованы кадры с места. Пожарные спасли из-под завалов мужчину. После случившегося одного человека госпитализировали. Возгорания нет. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин лично контролирует ситуацию.