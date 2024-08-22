Названа предварительная причина взрыва газа в жилом доме в Кизеле

Причиной взрыва газа в пермском Кизеле могла стать его незаконная врезка

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В результате произошедшего пострадали два человека.

Причиной взрыва газа в жилом доме в пермском Кизеле могла стать его незаконная врезка. Об этом сообщил источник агентству URA.RU.

Хлопок газовоздушной смеси в Кизеле произошел ранее в этот день. В результате инцидента обрушилась часть кровли и стен жилого дома.

«Мужчина пользовался то ли незаконной врезкой, то ли баллоном с газом. Была утечка газа, но, поскольку последний этаж, никто не чувствовал. В итоге нетрезвый хозяин закурил и произошел взрыв», — говорит источник.

Из жилого дома были эвакуированы 16 человек. В управлении МЧС РФ по Пермскому краю рассказали, что из-под завалов уже спасли мужчину, а из смежной квартиры соседнего подъезда вывели двух детей.

По данным 5-tv.ru, пострадали два человека. Сведений о погибших не поступало.

На месте происшествия работают экстренные службы. Создан краевой оперштаб. Кроме того, возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиянин умер после похмельной капельницы на дому. У него остались двое детей и жена.