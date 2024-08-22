«Ждем гневную отповедь»: Захарова об обысках в домах граждан США

Фото: www.globallookpress.com / Kyle Mazza

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Американские власти затеяли масштабные обыски в домах своих же граждан, которые подозреваются в сотрудничестве с российскими СМИ.

В Соединенных Штатах наблюдается деградация прав человека и свободы слова. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщения об обысках в домах граждан США, которые якобы сотрудничают с российскими СМИ.

«Что думают на этот счет „Репортеры без границ“, Гендиректор ЮНЕСКО мадам Азуле и уполномоченные ОБСЕ? Надеюсь, они не промолчат. Уверена, этот позорный факт будет зафиксирован и в докладе Госдепа о деградации ситуации с правами человека и свободой слова в США. Ждем гневную отповедь американским властям за откат от демократии в исполнении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер», — указала спикер МИД в своем Telegram-канале.

Она также сыронизировала, что этой истории не хватает только релизов от посольств США по всему миру, которые будут грозиться ввести санкции против американского лидера Джо Байдена.

Накануне газета The News York Times сообщила, что правительство в США намерено организовать масштабные обыски в домах американских граждан, которые якобы сотрудничают с российскими средствами массовой информации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 16 августа стало известно об обысках в доме американского политолога Дмитрия Саймса, который также является ведущим на Первом канале. Сам мужчина заявил, что ничего не знал о проводимых мероприятиях и находился в другой стране. Тем временем очевидцы передавали, что силовики выносили вещи из его жилья.