«Лечебное питание»: на маркетплейсах обнаружили более 400 опасных БАДов

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Десятки тысяч таких биодобавок продавались без свидетельства о госрегистрации.

Сотрудники Роскачества выявили в ходе мониторинга маркетплейсов свыше 400 биологически активных добавок (БАД), в составе которым имеются запрещенные вещества, в том числе наркотические и опьяняющие, а также некоторые рецептурные препараты. Об этом сообщает РИА Новости ссылкой на организацию.

«Выявлено более 400 товаров, в составе которых заявлены запрещенные к использованию в БАД вещества: ашваганда (аитания снотворная) — запрещена к использованию в БАД, якорцы стелящиеся (tribulus terestis) — лекарственное средство, эфедра — рецептурное лекарственное средство, кава-кава (перец опьяняющий), листья коки (кокаиновый куст)», — говорится в сообщении.

Причем, листья коки включены в список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России. Их продажа уголовно наказуема. За это светит ответственность по статье 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Также уголовная ответственность предусмотрена за продажу кава-кава. В частности, в этом случае будет грозить статья 234 «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

Были и другие нарушения. Так, свыше 60 тысяч БАДов реализовывались на маркетплейсах без свидетельства о государственной регистрации. Преимущественно они продавались в категориях «Добавки и пищевые», «Спортивное питание», «Лечебное питание», «Экстракт пищевой растительный», «Жиросжигатель», «Предтренировочный комплекс», «Профилактическое средство».

Еще продаются добавки с превышением порогов биоактивных веществ. Принимать такие препараты небезопасно, поскольку может произойти передозировка. Выявлено нарушения и по лекарствам. В частности, такие средства продавцы размещают в разделах «пищевые добавки», «лечебное питание», «удобрения», «аксессуары для обуви» и другие.

Роскачество направило маркетплейсам данные о нарушениях. В результате на Ozon и «Яндекс. Маркет» были заблокированы карточки товаров. Помимо этого, Роскачество намерено вынести на рассмотрение госкомиссии по противодействию незаконному оборону промышленной продукции вопросы, связанные с многочисленными нарушениями продажи товаров, которые выдают за БАД.

В мае сообщалось, что в правительственной комиссии обсуждался законопроект об ужесточении контроля производства БАДов. По документу, врачи должны назначать пациентам биоактивные добавки только из специального списка, который составили Минздрав и Роспотребнадзор. По мнению экспертов, на добросовестных игроках рынка БАДов инициатива не отразится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как таблетки для похудения разрушают организм. Такие диетические биодобавки содержат в себе опасные вещества, которые превышают норму в пять раз. Таблетки, снижающие аппетит, а следом и вес, часто обманывают покупателей «натуральным» составом. К сожалению, волшебного лекарства для идеальной фигуры всего за одно применение еще не изобрели, а вот всевозможные препараты, которые легко разрушат организм — да.