«Вальнули»: Алаудинов об уничтожении американского Abrams в Курской области

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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ВС РФ также поразили пункты управления противника в приграничье.

Российские бойцы в Курской области уничтожили американский танк Abrams, переданный союзниками Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Подбили с десяток единиц разной техники, и пикапы, и танк один сегодня Abrams на нашем участке „вальнули“. Кроме этого подбили несколько единиц артиллерийских установок разного калибра и характера», — заявил командир в обнародованном видеообращении.

Российские силы также уничтожили несколько артиллеристских установок, принадлежавших вражеской армии, и поразили пункты управления ВСУ.

Алаудинов подчеркнул, что противник начал передислокацию. По его словам, ВС РФ смогут «дать ему по носу» до того, как он решит попробовать пойти дальше.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности истории о беременной женщине, которая погибла под обстрелом ВСУ в Курской области. По словам ее супруга, мать специально закрыла старшего ребенка своим телом, в результате чего осколки снарядов попали в нее.